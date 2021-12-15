Спасение котенка на станции метро в Харькове: зоозащитники помогли достать животное с рельсов

Для спасения маленького котенка зоозащитники и просто неравнодушные люди устроили настоящую спецоперацию. Утром животное забежало в метрополитен и упало прямо на пути станции «Армейская». Выбраться самостоятельно из ловушки ему уже не удалось, поэтому пассажиры, заметившие испуганное животное, сразу вызвали помощь.

Владимир работает в Службе спасения животных, и, узнав о котенке, немедленно приехал, чтобы спасти пушистика. Мужчина говорит: из-за того, что поезда продолжали ездить, они не могли спуститься на рельсы и забрать малыша. Поэтому ловить испуганное животное пришлось с помощью сачка и корма. Больше всего люди беспокоились, чтобы котенка не задавил поезд, ведь он мог просто не успеть спрятаться.

Владимир Голубничев, волонтер Службы спасения животных

Котенок сидит между двумя рельсами. Как только он слышит, что приближается поезд, он прячется. Там есть место, которое накрыто металлическим листом, вот он под него прячется и чувствует себя в безопасности, а потом опять выходит. Ну, котенок достаточно умный. Со слов людей, он забежал около 7 утра туда. Вот он с самого утра там сидит с поездами.

После спасения котенка осмотрели и накормили. Спасенного пушистика назвали Тиной.

Владимир Голубничев, волонтер Службы спасения животных

Мы его осмотрели, в принципе, на месте, он здоров. У него никаких повреждений нет, у него хороший аппетит.

Сейчас котёнок находится на передержке, а зоозащитники уже ищут для пушистика любящую семью.