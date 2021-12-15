Стрельба на Центральном рынке: 57-летний мужчина оказался в больнице

Выстрелы на Центральном рынке прозвучали сегодня около 12 часов дня и изрядно испугали всех, кто оказался поблизости.

В прокуратуре сообщили, что конфликт произошел между продавцами строительного магазина и его покупателями. Двое мужчин пришли в магазин, но при выборе товара поссорились с продавцами и быстро убежали. Но вскоре обиженные покупатели снова вернулись в магазин, однако уже прихватив травматические пистолеты.

Сначала между мужчинами случилась потасовка, но потом один из покупателей достал оружие и начал стрелять. Одному из продавцов пуля попала в ногу. Другому повезло, ведь пулю остановил мобильный телефон, лежавший в нагрудном кармане.

Очевидцы вмешались и быстро скрутили хулигана, пытавшегося скрыться с места конфликта, и сразу вызвали правоохранителей. А вот приспешник стрелка успел убежать.

Зашли пьяные в магазин, начали дебош, оскорблять его, он достал пистолет, одному в ногу стрельнул, забрали в больницу.

Валерий Корх, подполковник полиции

Общаемся, устанавливаем факты. — Вони харкив»яни? — Да.

Одному из мужчин после конфликта понадобилась помощь медиков, он был госпитализирован.

Но в больнице говорят, что травмы не серьезны и не угрожают жизни.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Травми отримали двоє чоловіків: 57-річний — під час падіння він пошкодив м’які тканини обличчя і був доправлений до міської лікарні швидкої допомоги. І 47-річний чоловік, у нього забійна рана гомілки, він залишився на місці пригоди після того, як йому було надано допомгу.

Сейчас 58-летний мужчина, пришедший в магазин с пистолетом, уже задержан.

Пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко говорит: раньше у того уже была судимость. Сотрудничать со следствием мужчина отказывается, но свою вину признает.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Під час з’ясування саме підстав використання травматичної зброї було з’ясовано, що особа має вже прострочений дозвіл на цього спеціального засобу. Щодо використання саме травматичного пістолету без дозволу — це буде окремий розгляд цієї ситуації і вже окрема відповідальність.

Пока правоохранители открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.