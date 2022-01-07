Столкновение Mersedes и Peugeot в Богодухове: одну из пострадавших заблокировало в поврежденном авто

Накануне в 15:35 на трассе Харьков-Ахтырка в Богодухове столкнулись автомобили Mersedes и Peugeot.
В результате ДТП три человека получили травмы, сообщает пресс-служба ГСЧС в Харьковской области.
На месте работали спасатели: из поврежденного автомобиля Mersedes вытащили 53-летнюю пассажирку, которая получила травмы, и передали пострадавшую медикам.
Как уточнили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 34-летний водитель Peugeot ехал в направлении Сум и во время обгона допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mercedes.
Кроме 53-летней пассажирки Mercedes получили травмы два пассажира Peugeot, 22-х и 26-ти лет.
Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины.