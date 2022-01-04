Устанавливается личность мужчины, погибшего в пожаре на Москалевке

Накануне в 15:44 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме на улице Москалевской, 6.

К месту пожара направились дежурные подразделения 4-й, 3-й и 26-й пожарно-спасательных частей в составе 4-х автоцистерн. К моменту прибытия установлено, что в квартире на 2 этаже горят домашние вещи и мусор на площади 10 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Рядом с входной дверью было обнаружено тело погибшего мужчины возрастом около 50 лет. Его личность устанавливается.

В 17.30 пожар был полностью ликвидировали. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.