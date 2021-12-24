В Дергачах возле частного дома сгорел автомобиль

В Харьковском районе сегодня, 24 декабря, под утро произошел пожар, во время которого огнем был уничтожен автомобиль.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, в 04:06 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в переулке Рабочем, 5 в городе Дергачи.



Горел навес, под которым стоял объятый огнем легковой автомобиль Volkswagen Golf.

К моменту прибытия спасателей на место площадь пожара составила около 8 кв.м.

Существовала угроза распространения огня на жилой дом и летнюю кухню, расположенные рядом.



Однако в 04:25 пожарные огонь локализовали, в 05:25 уже ликвидировали.

Пострадавших в результате происшествия нет.



По предварительным данным ГСЧС, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электросети.