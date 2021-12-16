В Харькове будут судить двух квартирных мошенников

Киевской окружной прокуратурой г. Харькова утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины и 40-летней женщины по факту мошенничества, совершенного повторно и по предварительному сговору группой лиц в крупных и особо крупных размерах (ч. 3, ч. 4 ст. .190 УК Украины).

Как рассказал руководитель окружной прокуратуры Эдуард Новиков, досудебным расследованием установлено, что мужчина и женщина решили незаконно завладеть квартирами в домах напроспекте Тракторостроителей и улице Валентиновской. Зная, что квартиры не приватизированы, они решили зарегистрировать право собственности на указанную недвижимость на подставных лиц, используя заведомо поддельные документы.

После этого они начали подыскивать информацию о лицах, которые находятся в затруднительном материальном положении, с целью их дальнейшего использования для заключения фиктивных соглашений и незаконной перерегистрации права собственности на указанные квартиры.

На основании поддельных бланков договоров купли-продажи квартир и других фальшивых документов, недвижимость переходила в собственность фиктивным продавцам.

Согласно выводам оценочно-строительных экспертиз, подозреваемые в мошенничестве нанесли территориальному обществу г. Харькова материальный ущерб на сумму свыше 1,3 млн грн.