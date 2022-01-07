В Харькове иностранная студентка выбросила тело младенца в пакете: подробности

22-летняя студентка-иностранка рассказала правоохранителям, что собственноручно выбросила тело своего новорожденного ребенка в пакете.

Подробности рассказал пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

По его информации, девушка приехала из одной из стран Ближнего Востока, снимала квартиру вместе с братом. Беременность она скрывала. Родила дома.

«Девушка допрошена, говорит, что ребёнок родился мертвым. Также девушка подтверждает, что именно она его выбросила», — рассказал он.

Тело младенца отправлено для проведения судебно-медицинской экспертизы для определения причины смерти.

«Ждём ответа экспертов. Девушка отпущена из больницы домой», — добавил Чубенко.

Напомним, 6 января около 21:30 на улице Есенина был обнаружен пакет с телом новорожденного ребенка. Сведения о происшествии внесены правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

