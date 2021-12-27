В Харькове «минировали» аэропорт, задержался авиарейс в Польшу

В здании Международного аэропорта «Харьков» накануне вечером искали взрывчатку.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

26 декабря около 21:00 в полицию поступила информация о том, что на электронный адрес международного аэропорта «Харьков» поступило сообщение о минировании здания аэропорта.

На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнического управления.

Полицейские осмотрели здание аэропорта и близлежащую территорию общей площадью 4 500 квадратных метров и не обнаружили взрывные устройства.

В полиции отметили, что на время работы стражей порядка ограничивался доступ к терминалам аэропорта «Харьков». В результате этого на 50 минут задержался вылет рейса авиакомпании «Ryanair» сообщением «Харьков – Познань».

С 22-50 все службы аэропорта возобновили работу и работают в штатном режиме.

Злоумышленника, сделавшего ложное сообщение о минировании, устанавливают.