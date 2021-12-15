В Харькове на станции метро спасли котенка, который попал на рельсы

В Харькове на станции метро «Армейская» спасли котенка, который попал на рельсы.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

«Спасибо волонтерам Службы спасения животных Харьков/Animal rescue Kharkiv, Ukraine за спасение попавшей на колею на станции метро «Армейская» кошки. Благодаря искусным действиям волонтеров вместе с сотрудниками Отдела полиции по обслуживанию метрополитена животное удалось спасти», — говорится в сообщении.

А в Службе спасения животных, в свою очередь, добавили, что кошечку вытащили, подманив кормом, а затем сачком достали ее на платформу. Соединить сачок со шваброй предложил один из полицейских метрополитена.

Спасенную кошку назвали Тина, она очень ловкая и игривая. Сейчас Тина ищет новый дом.

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