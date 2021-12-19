В Харькове неизвестные облили краской двери офиса «ОПЗЖ»

В Харькове сегодня, 19 декабря, неизвестные облили краской двери офиса партии «ОПЗЖ», оклеили листовками и оставили надписи.

Соответствующие фото были опубликованы в Телеграмм-канале националистической организации «Фрайкор». На них видно, что двери входа в офис облиты красной краской, на них наклеены листовки, также присутствуют надписи «Сепары» и «ОПЗЖ=ФСБ».

«Святой Николай не любит ватников и потомков регионалов из ОПЗЖ. Потому им он подарил правильный вид офиса», — говорится в сообщении под постом.