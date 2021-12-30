В Харькове произошел пожар в многоэтажке: горела квартира

В Основянском районе Харькова сегодня, 30 декабря, ночью произошел пожар в 16-ти этажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, сегодня в 00:49 в Службу спасения поступил вызов на пожар на улицу Елизаветинскую,7-а.

На момент прибытия пожарных на кухне квартиры на одиннадцатом этаже дома горела вытяжка, мебель и натяжной потолок. Площадь пожара составляла 6 кв. метров.

Локализовали огонь спасатели в 01:07, ликвидировали в 02:04.

Причину пожара устанавливают.