В Харькове спасатели вытащили застрявший в сугробе грузовик с медицинским кислородом

В Харькове и области спасатели оказывали помощь водителям преодолеть сложные участки дорог.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 30 декабря спасатели привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, застрявшим в сугробах и на скользких участках проезжей части.

Так, в Харькове на улице Китаенко водитель грузового автомобиля Renault Magnum и на проспекте Московском возле дома 195 грузовик МАN с медицинским кислородом не смог самостоятельно выехать из заноса. Необходима была помощь спасателей.

ГСЧСники автомобилями повышенной проходимости вытащили автомобили на ровный участок дороги, где он смог дальше двигаться самостоятельно.

По прогнозам Харьковского Гидрометцентра, сегодня, 31 декабря будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Гололедица. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° мороза, днем ​​1-6° мороза. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой снег. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Гололедица. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 4-6° мороза, днем ​​2-4° мороза.