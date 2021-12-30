В Лозовском районе поезд протаранил микроавтобус: один человек погиб

Водитель автомобиля ГАЗ-2752 выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с электропоездом: водитель микроавтобуса погиб.

Накануне около 8:00 на железнодорожном переезде в поселке Ржавчик Лозовского района произошло столкновение скоростного электропоезда «Близнюки-Харьков» под управлением 34-летнего машиниста и автомобиля ГАЗ-2752 под управлением 39-летнего жителя г. Первомайский, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области.

Водитель микроавтобуса не выполнил требование запрещающего сигнала светофора и выехал на железнодорожный переезд, не оборудованный шлагбаумом. Машинист подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 39-летний водитель авто скончался на месте.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.