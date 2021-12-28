В пожаре на Дмитриевской пострадал мужчина

Накануне в 22:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Дмитриевской, 22: горела квартира на первом этаже 4-этажного жилого дома.

К моменту прибытия пожарных горели домашние вещи, мебель и мусор в квартире, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области. Площадь горения составляла 3 кв. метра. Пожарные вынесли из задымленного помещения мужчину, которому срочно требовалась помощь медиков.

Локализация огня произошла в 22:36, ликвидация – в 23:28. Причина возгорания устанавливается.