В Золочеве задержан виновник смертельного ДТП, скрывавшийся три года

В Харьковской области полиция задержала мужчину, который совершил смертельное ДТП и больше 3 лет скрывался от правоохранителей.

ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, произошло в июле 2018 года в городе Южный: столкнулись автомобиль Mitsubishi и мотоцикла ИЖ, сообщает пресс-служба ГУНП Харьковской области. От полученных травм водитель мотоцикла погиб на месте происшествия. Водитель «Mitsubishi» сразу после совершения ДТП с места происшествия скрылся.

Полицейские установили личность злоумышленника и объявили его в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

14 декабря работники Управления уголовного розыска совместно с полицейским отделом полиции №3 ХРУП №3 на территории города Золочев разыскали 28-летнего подозреваемого. Он задержан и в установленном законом порядке будет доставлен в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения.