Во время пожара в дачном кооперативе на ХТЗ погиб мужчина

Сегодня в 12:50 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: садовое общество «Сады» Индустриального района города Харькова.

На ликвидацию пожара было направлено 2 пожарных отделения на автоцистернах, сообщает пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

К моменту прибытия огонь охватил частный дом на площади30 кв. метров.

Во время ликвидации пожара удалось спасти 47-летнего хозяина дома. А в помещении был обнаружен погибший мужчина.

В 15:17 пожар был ликвидирован. Причина возгорания устанавливается.