В Новобаварском районе горел частный дом: пострадал мужчина

Накануне в 20:07 в службу 101 поступило сообщение о пожаре в Новобаварском районе на улице Каланина, 77: горел частный дом.

На место было направлено 2 пожарно-спасательных подразделения ГСЧС. К моменту прибытия спасателей площадь пожара горело крыльцо на площади около 10 кв. метров, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во время пожара пострадал 45-летний мужчина, получивший отравление угарным газом. От госпитализации он отказался.

В 20:36 огонь локализовали, в 20:57 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.