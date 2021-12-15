Взрыв газа под Харьковом: полиция проводит проверку

Полицейские проводят проверку по факту взрыва в поселке Коротич, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, как сообщалось, в результате происшествия пострадали два человека. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи.

Информация о взрыве газового баллона в поселке Коротич поступила в отделение полиции 15 декабря в 07:35.

На месте полицейские установили, что на территории строительной площадки произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров. В результате происшествия пострадали два охранника. 43-летний и 64-летний мужчины с термическими ожогами были доставлены в больницу.

Информация о происшествии внесена в Единый учет заявлений и уведомлений отделения полиции №2 ХРУП №1. Решается вопрос об открытии уголовного производства.