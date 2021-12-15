Взрыв под Харьковом: полиция открыла уголовное дело

Полиция открыла уголовное производство по факту происшествия в поселке Коротич в Харьковской области, где в результате взрыва газа пострадали два человека.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Информация о взрыве газового баллона в поселке Коротич поступила в полицию сегодня, 15 декабря, в 07:35.

На месте происшествия полицейские предварительно установили, что на территории строительной площадки, вероятно, произошла вспышка газовоздушной смеси. В результате происшествия пострадали два охранника. 43-летний и 64-летний пострадавшие с термическими ожогами доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи в Харькове.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до двух лет или без такового.