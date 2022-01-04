За сутки спасатели достали два авто из снежных заносов

В течение последних суток спасатели дважды выезжали для оказания помощи водителям автомобилей, попавших в снежные заносы.

В селе Малая Камышеваха Изюмского района водитель Renault Duster вылетел с проезжей части в кювет. В машине находилась семья: 2 взрослых и 3 детей. Без посторонней помощи выбраться из снежной ловушки водителю не удалось. Поэтому он обратился к спасателям и те вытащили застрявшую машину своим автомобилем повышенной проходимости.

Второй случай произошел на автодороге Китченковка–Коломак: в районе поселка Китченковка в снежный занос попал ВАЗ 2108. Кроме женщины, управлявшей автомобилем, в салоне также находилась ее дочь – прибывшие на место спасатели помогли им выбраться на расчищенный участок дороги.