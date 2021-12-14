Задержан полицейский, продававший наркотики заключенному

Сотрудник Чугуевского районного управления полиции ГУНП в области систематически сбывал наркотики заключенному, содержавшемуся в Харьковском следственном изоляторе, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. По данным следствия, в ноябре этого года полицейский доставил заключенного из СИЗО в суд, в помещении которого и передал ему каннабис.

Кроме того, 13 декабря, при аналогичных обстоятельствах, указанный сотрудник полиции снова продал каннабис тому же мужчине. После этого полицейский был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Досудебное расследование проводят следователи Территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, и Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.