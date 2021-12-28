Живодерка из Печенег может отделаться извинениями

Жуткое видео вызвало негодование в соцсетях. 15-летняя жительница поселка Печенеги издевается над котом и кичится этим в интернете. Личность живодерки установили довольно быстро. Оказалось, что видео две подруги сняли еще в ноябре. Почему они решили поиздеваться над котом, который встретился на их пути, и еще снять это на телефон, девушка объяснить даже не смогла. Но после того, как видео распространилось соцсетями, быстро записала раскаяние, которое уже не вызывало сочувствия у пользователей интернета.

відео з соцмереж

Я осознала свой поступок, я раскали..ваюсь, искренне, я не знаю, что на меня тогда напало, клянусь, что такого больше не повторится.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по ней – 8 лет лишения свободы. Но вряд ли, констатируют зоозащитники, в этом случае живодер получает реальный срок. Во-первых, есть предположение, что кот скорее всего выжил: по словам подозреваемых, он тогда сбежал. Во-вторых, возраст подозреваемой. Она несовершеннолетняя, к тому же, по данным представителей местного самоуправления, воспитывалась в социально неблагополучной семье. Все это ­– смягчающие обстоятельства.

Наталя Коваленко, юристка, зоозащитница

В принципі, за нормами кримінального кодексу для неповнолітніх призначається покарання меньше, але навіть дорослим практика застосування наразі така, що якщо людина скоїла злочин вперше, вона звільняється від покарання з умовним терміном один або два роки.

Зоозащитники отмечают, что после того, как уголовная ответственность за жестокое обращение с животными была усилена, полиция стала активнее реагировать на подобные случаи. И чаще открывает уголовные производства, хотя судебная практика пока не отличается строгостью. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН