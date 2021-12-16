173 случая коронавируса за сутки, 25 человек умерли: статистика по Харьковской области

В Харькове и области за сутки зарегистрированы 173 новых случая заболевания коронавирусом, 25 человек умерли, 696 выздоровели.

Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 346 случаях и также было зафиксировано 25 летальных исходов.

По данным ХОГА, большинство заболевших (144) – жители Харькова. 29 заболевших – в Харьковском районе, 36 – в Богодуховском, 33 – в Лозовском, 28 – в Красноградском, 22 – в Изюмском, 13 – в Купянском и 9 – в Чугуевском районах.