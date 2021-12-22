Бюджет-2022 приняли на сессии горсовета: на что пойдут деньги

Сегодня на сессии горсовета депутаты проголосовали за бюджет-2022. Планируется, что он составит 18,8 млрд грн.

Как отметила глава департамента финансов Татьяна Таукешева, бюджет сформирован с учётом ковид-пандемии. При этом сохранены льготы на молоко и питание в школах, проезд, лекарства.

Также в горсовете отметили, что после того как НСЗУ взяло на себя финансирование закупки инсулина, эти деньги сохранятся. Треть их тратится на социальные гарантии, треть — на инфраструктурные проекты.

Строительство метро, приобретение троллейбусов, техника КП, зоопарк, развязки дорог и ремонт дорог 500 млн, создание экстренной медпомощи, на нее выделено 100 млн, ремонт ЖКХ 667 млн, это в два раза больше чем в этом году.

Итак, за принятие бюджета проголосовали 61 присутствующий, 5 были против, 9 воздержались.

Бюджет на 2022 год принят.