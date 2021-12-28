Инсталляцию «Скифское наследие» на ХТЗ демонтируют

Как сообщается на сайте горсовета, арт-объект на улице Библика, который в соцсетях окрестили харьковским «Стоунхенджем», уберут.

Человек, который подписал документы о его установке, уже уволен, а деньги, выделенные на проект, не освоены, говорится в сообщении. По словам Игоря Терехова, место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям.

Власти отреагировали на установку оригинальных сооружений сразу после того, как в соцсетях появилась информация о стоимости объекта на Библика.

Кстати, в какую сумму обойдется демонтаж «скульптур», в горсовете не уточнили.