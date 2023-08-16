Через обстріли за добу в Харківській області сталося три пожежі

Протягом доби з 15 по 16 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, з них 3 спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

6 – для надання допомоги населенню та комунальним службам;

4 – інші виїзди.

Протягом доби ворог спричинив три пожежі на Харківщині.

О 12:25 внаслідок обстрілу з боку окупантів виникла пожежа у Вовчанську. Горів житловий будинок на площі 300 кв. метрів. Жертв та постраждалих немає.

Також у селі Піски-Радьківські Ізюмського району горіло складське приміщення покинутого сільгосппідприємства на площі 300 кв. метрів. Від ДСНС залучено дві одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Також рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до Вовчанську. В результаті обстрілу було пошкоджено три приватні домоволодіння та дві господарчі споруди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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