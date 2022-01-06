Дело Николая Харьковского попало к судье, которая раньше назначала ему условное наказание

Назначена дата подготовительного заседания по делу по обвинению несовершеннолетнего участника смертной аварии в Харькове Николая Харьковского – 19 января. Об этом сообщил пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

«Рассмотрение дела по обвинению Николая Харьковского в Червонозаводском районном суде будет осуществлять судья Татьяна Янцовская, ранее приговорившая Николая Харьковского к условному наказанию», – сообщил представитель пострадавших Игорь Черняк.

По словам пресс-секретаря облпрокуратуры Дмитрия Чубенко, в настояший момент Решается вопрос о возможности отвода и наличии законных оснований для этого.