«Елочка, не гори» или как не допустить возникновения пожара в новогоднюю ночь

Лаборатория ГСЧС. Спасатели украшают елку не для создания новогодней атмосферы. Цель – показать, как быстро праздник может превратиться в угрожающую ситуацию. К примеру, от искры бенгальского огня зеленое дерево сгорает в считанные минуты. С открытым источником огня дело еще хуже.

Елку необходимо устанавливать только на устойчивой основе, ветки не должны касаться стен и потолка, а также стоять на расстоянии от электроприборов. Запрещается украшать елку свечами, бенгальскими огнями и легковоспламеняющимися материалами.

Пренебрежение этими правилами в период зимних праздников значительно увеличивает количество пожаров, вызванных неправильной эксплуатацией пиротехнических изделий и гирлянд сомнительного качества.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия ЧС ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Основною загрозою надзвичайних ситуацій є використання електричних гірлянд, які на сьогодні маються і якісні, і не дуже. Хотів би звернути увагу на те, що необхідно придбати гірлянду і звертати увагу на сертифікати відповідності і не купувати на тимчасових місцях продажу

Обращать внимание на сертификаты соответствия нужно и при покупке пиротехнических изделий – салютов, хлопушек и бенгальских огней. В Харьковской области таких магазинов с сертификатами сейчас 25, говорит Колосовский. Отследить наличие разрешительных документов на пиротехнику, продаваемых на рынках, сложнее. Как только туда приходят проверяющие — продавцы прячут товар и бегут. Но мероприятия проводятся.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия ЧС ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Оцей сертифікат відповідності і маркування. Оце повністю, що повинно бути на піротехнічному виробі. Він має логотип з водяними знаками. Його підробити досить складно

Спасатели напоминают, что бенгальские огни и простые петарды разрешено продавать лицам от 12 лет.

Сергей Колосовский, начальник управления противодействия ЧС ГУ ГСЧС в Харьк.обл.

Саме основне, що хотів би нагадати всім мешканцям — використання піротехнічних виробів дітьми дуже небезпечне. В нас в цьому році вже є випадки пошкодження кінцівок дітьми, це петарди

Чтобы зимние праздники прошли спокойно, ГСЧС переходит на усиленный вариант несения службы.