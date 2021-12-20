Где нет воды в Харькове сегодня (адреса)

Сегодня, 20 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьквводоканал», по состоянию на 8:15 воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк), пр. Победы, 56 (п. №6, стояк), ул. 23 Августа, 68 (п. №2, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 21.12.21 г.

Киевский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк), ул. Леся Сердюка, 56 (п. №2, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 13:00 20.12.21 г.; пр. Тракторостроителей, 77 (п. №12, стояк), ул. Гарибальди, 4 (стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 54 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 20.12.21 г.; ул. Познанская, 7 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №3, стояк), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №2, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 20.12.21 г.; ул. Кооперативная, 18/20 (п. №2, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Холодногорский район:

пер. Пластичный, 10 (п. №1), ул. Евгения Котляра (Красноармейская), 8/10-а (п. №4, стояк), ул. Кацарская, 11 до 20:00 20.12.21 г.