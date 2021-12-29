Где сегодня в Харькове нет воды: адреса

Сегодня, 29 декабря, в части домов Харькова прекращено водоснабжение. Причина – проведение ремонтно-восстановительных работ, сообщает КП «Харьковводоканал».

Прекращено водоснабжение в Основянском районе по следующим адресам: пер. Троицкий, 2, 4, 4/3, ул. Кооперативная, 5, ул. Макеевская (ч/с), ул. Родниковая (ч/с), ул. Качановская (ч/с), ул. Азербайджанская, 32, 32А, 34, 34А, 38, 40, ул. Качановская, 19, 21 до 20:00 29.12.21 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Франтишека Крала, 5 (п. №2) до 17:00 29.12.21 г.

Киевский район:

ул. Физкультурная (ч/с), пер. Трудовой (ч/с), ул. Прудная (ч/с), пер. 2-й Прудный (ч/с), пер. 1-й Прудный (ч/с) до 20:00 29.12.21 г., ул. Шишковская, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 30.12.21 г.

Московский район:

ул. Светлая, 10 (п. №7, стояк), пр. Юбилейный, 59 (п. №3, стояк) до 17:00 29.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 5 (п. №1, спаренный стояк), ул. Николая Бажана, 10 (п. №1, стояк) до 20:00 29.12.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 29.12.21 г.; пр. Гагарина, 49А (п. №6) до 20:00 30.12.21 г.

Шевченковский район:

ул. Есенина, 10 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 29.12.21 г.