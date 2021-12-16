На Рымарской больше двух недель в двух домах нет воды

Более двух недель жители двух домов по улице Рымарской остаются без воды. На их мобильные телефоны приходят смс-сообщения от «Харьковводоканала» с обещаниями возобновить водоснабжение, но результата от этого нет никакого. Каждый день к дому приезжает цистерна и люди с бутылками и ведрами выстраиваются в очереди, чтобы набрать себе воды. Но говорят, этого не всегда хватает.

Виктория, местная жительница

Набираем мы минимум 4 ведра вот. Поймите в моем возрасте кое-что постирать. Ушло сегодня три воды. Сегодня уже набирали три раза по 4 ведра. С тем что надо постирать, моемся как кошки, извините, лапой.

Юрий, местный житель

Я раз в день беру 6 канистр. Хорошо, что у меня сосед живет на Рымарской 19, он меня пускает искупаться, а так я не знаю, как бы я выходил из положения.

5 дней назад коммунальщики предложили провести в квартиры на верхних этажах временную трубу с водой, чтобы люди не ждали автомобиль.

Виктория, местная жительница

Они сказали, что мы бросим времянку. Проложили трубу по чердаку нашего дома и в две подкрышные квартиры. Первый подъезд и наш второй пробили отверстие в туалете и сбросили туда шланг.

Местные уверяют ранее воду также отключали, но не на столь долгое время. Люди уже неоднократно обращались за помощью в коммунальные службы, писали обращение к чиновникам. Но решить проблему никто так и не помог.

Андрей, местный житель

Обращались следующее, я уже два заявления одно на горячую линию кабинета Монстров Украины, ответ такой результат будет через 15, 30 дней. Терехову Игорю Александровичу подали коллективное письмо 10 декабря. В том плане что мы настаиваем, чтобы вопрос решился.

В «Харьковводоканале» сообщили, что о проблеме знают. Говорят, на улице произошел прорыв и скрытая утечка, поэтому в течение этого времени они искали место прорыва и ликвидировали его. А также пообещали, что уже сегодня они возобновят водоснабжение во всех квартирах.