Где в Харькове сегодня нет воды (адреса)

Сегодня, 19 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьквводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. 23 Августа, 6 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 19.12.21 г.

Индустриальный район:

пр. Александровский, 166 (п. №1, стояк) до 20:00 19.12.21 г.

Киевский район:

ул. Строительная, 25, 29, пл. Конституции, 16, ул. Гвардейцев Широнинцев, 114 (п. №2, стояк) до 20:00 19.12.21 г.

Московский район:

ул. Артельная (ч/с), ул. Варваровская (ч/с), ул. Ушакова (ч/с), ул. Можайская (ч/с), ул. Ново-Харьковская (ч/с), ул. Ново-Веринская (Лазо) (ч/с), ул. Вятская (ч/с), ул. Юрия Лавриненка (Мориса Тореза) (ч/с), ул. Сергеевская, 3-б, 8, 8-а, ул. Искринская, 17, 17 (кор. №2), 33, ул. Дружбы Народов, 240 (п. №4), ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №2, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №2), пр. Тракторостроителей, 90 (п. №4) до 20:00 19.12.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1, стояк) до 13:00 20.12.21 г.; пр. Тракторостроителей, 77(стояк), ул. Гарибальди, 4 (стояк) до 17:00 20.12.21 г.; ул. Познанская, 7 (стояк), пр. Тракторостроителей, 77 (п. №10, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 22 (п. №3, стояк), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 40-а (п. №2) до 20:00 20.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк), ул. Юрия Паращука (Минайленко), 11 (п. №1, стояк) до 20:00 19.12.21 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (стояк) до 17:00 20.12.21 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 55-а (стояк) до 17:00 19.12.21 г.; ул. Полевая, 2 (п. №1, стояк) до 20:00 20.12.21 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 226, 232, 232 (кор. №1,2), 252, 211-а, 230, 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 224, 228 до 20:00 19.12.21 г.