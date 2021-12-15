Где в Харькове сегодня нет воды (адреса отключений)

Сегодня, 15 декабря, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», воды нет по следующим адресам:

Шевченковский район: ул. Рымарская, 23, 23-а (п. №1-3), ул. Джанкойская (ч/с), ул. Полярная (ч/с), ул. Клочковская, 261, ул. Пржевальского (ч/с) до 20:00 15.12.21 г.

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 65 (п. №2, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-г (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15.12.21 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 25/71-г (п. №1, стояк) до 17:00 15.12.21 г., ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 30-б,г, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 67-б, ул. Познанская, 8-а,б до 20:00 15.12.21 г.

Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 1 (п. №1, стояк) до 20:00 15.12.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 9 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15.12.21 г.

Слободской район:

пр. Московский, 96-а (п. №2, спаренный стояк), ул. Полевая, 4 (п. №2, стояк) до 17:00 15.12.21 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №10) до 17:00 15.12.21 г.; пр. Людвига Свободы, 58 (п. №2, стояк) до 20:00 15.12.21 г.