Харьков к снегопаду готов, заявили в горсовете

В Харькове перед обещанным синоптиками снегопадом подготовили необходимую технику и материалы для посыпания улиц, сообщает харьковский горсовет.

По информации мэрии, также готовы работать аварийные бригады коммунальных предприятий: «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

По данным чиновников, КП «Дорремстрой» подготовило к уборке дорог 289 единиц техники. Также было заготовлено 7,5 тыс. тонн соли и 26 тыс. тонн песчано-солевой смеси.

Владельцев автомобилей просят не парковать машины на обочинах и в центральной части города, чтобы не мешать уборке снега.