На что пойдут 19,3 млрд гривен? В Харькове приняли бюджет-2022

Бюджет города на 2022 год почти на 1 млрд будет больше прошлогоднего и составит 19,3 млрд гривен. Почти треть из него будет израсходована на защищенные статьи и социальные гарантии – льготы, медицинские расходы, социальные выплаты, питание детей, содержание коммунальных предприятий и учреждений образования и культуры.

Татьяна Таукешева, зам.мэра по финансовым вопросам

Таким образом, на выполнение социальных стандартов, определенных государством, предусмотрено 37,2%. Почему мы сегодня будем обращаться к Верховной Раде, Президенту, чтобы нам увеличили отчисления от доходов физлиц до 85 %, чтобы высвободившиеся средства направить на наши городские программы.

Так, на строительство дорог в следующем году планируют потратить – почти 1 млрд гривен. Полмиллиарда — на ремонт коммуникаций, более 700 млн на ЖКХ — обустройство подъездов, перекрытие крыш, и прочее. Причем, по ЖКХ — это вдвое больше чем потратили в текущем.

300 миллионов пойдут на строительство метро, ​​почти столько же «докинут» на зоопарк, более 200 млн на капитальный ремонт чаши стадиона «Металлист» и 58 млн на строительство Ледовой арены на улице Морозова.

При этом депутаты подчеркнули, можно было бы реализовать больше инфраструктурных проектов, если бы город больше зарабатывал. Ведь Харьков живет почти исключительно по налогам и местного собрания, коммунальное имущество и земля эффективно не реализуются, поэтому у города — самая низкая по Украине доля доходов в бюджет от экономической деятельности.

Игорь Черняк, депутат горсовета

Ми в 2022 в бюджеті «скотились» до 2,5%. 485 млн від 19 млдр. Це означає, що місто само на себе заробляє лише 2,5% від своїх потреб. Що це означає — це означає, що ми неефективно використовуємо наші ресурси.

Анатолий Родзинский, депутат горсовета

Возникает вопрос: куда в Харькове делся рост этого бюджета. Либо мы плохо хозяйствуем, не обеспечиваем надлежащее управление городом, и наш бюджет не растет, либо эти 5 миллиардов, на которые должен был вырасти бюджет Харькова, за 3 года куда-то воруются

В мэрии объясняют: если они будут поднимать арендные ставки на землю и заработают на предпринимателях и предприятиях, в дальнейшем это лишь вызовет коллапс.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Ми положим наше предпринимательство, и ничего хорошего не будет. Поэтому мы сбалансировали так бюджет, чтобы дать возможность развиваться предпринимателям, промышленности и динамичного развития города Харькова

По словам Игоря Терехова, бюджет на 2022 год максимально сбалансирован, где рядом с социальными гарантиями есть инфраструктурные проекты и важные медицинские — такие как создание муниципальной скорой помощи. На нее выделено 100 миллионов гривен.

Игорь Терехов, мэр Харькова

Мы увеличиваем бюджет системы здравоохранения на 40%, мы впервые в государстве создаем муниципальную скорую помощь, а город, который предусматривает в бюджете, — абсолютно все льготы. Второе направление бюджета — мощное развитие инфраструктуры.

При этом Терехов отметил, что в течение года цифры будут корректироваться.