Из-за гололеда в Харькове увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий

Разбитый автомобиль и разбросанные обломки на дороге. Дорожно-транспортное происшествие на Александровском проспекте произошло сегодня днем. Автомобиль на огромной скорости вылетел с дороги, сбил светофоры, а уже после — перевернулся на бок.

На месте ДТП уже работают коммунальщики, они устанавливают новые светофоры.

Старые дорожные знаки от сильного удара изрядно погнуло, поэтому их было невозможно восстановить.

В патрульной полиции сообщили: водитель BMW вылетел с дороги, потому что не справился с управлением. На него уже был составлен административный протокол. В результате этой аварии никто не пострадал.

Галина Салдан, заместитель директора «Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф»

Там було два пасажира, один пасажир і водій. Мужчина 18-ти років та мужчина 19-ти років. І вони залишені на місці.

А вот на трассе «Харьков — Киев — Довжанский» из-за ухудшения погодных условий и гололеда Nissan вылетел с дороги и врезался в дерево. От удара оно завалилось прямо на автомобиль, а пассажиры оказались в ловушке, и потребовалась помощь спасателей.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Прибувши до місця події, рятувальники розпилили уламки цього дерева і разом з працівниками Національної поліції та медиками деблокували постраждалих, це дві жінки з розбитого автомобіля, та транспортували до карети швидкої медичної допомоги.

Двум пассажиркам автомобиля понадобилась также и помощь медиков, их пришлось госпитализировать.

Галина Салдан, заместитель директора «Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф»

Водій не постраждав, постраждали два пасажири, дві жінки. Жінка 57-ми років та 92-х років. Вони були шпиталізовані в лікарню швидкої допомоги з черепно-мозковою травмою, забоями грудної клітини і саднами.

Харьковщина уже готова к ухудшению погодных условий, сообщил начальник Службы автомобильных дорог. По его словам, на протяжении последних суток на дорогах работало 149 единиц техники и было задействовано 190 рабочих, обрабатывающих асфальт специальными противогололедными материалами.

Андрей Алексеев, нач. САД в Харьк. обл.

Ми готові до зими: піщано сольова суміш, заготовлена вся техніка, резерви зроблені, люди готові. Піску, піщано-сольової суміші 18 тис. кубів заготовлено вже і близько 5 500 тисяч, здається, технічної солі заготовлено.

За минувшие сутки в Харьковской области произошло 33 дорожно-транспортных происшествия. Поэтому в патрульной полиции просят водителей быть осторожнее и не отвлекаться во время вождения. Ведь в зимний период из-за гололеда в разы увеличивается количество аварий.