Экономичные и эффективные. Спасателям вручили новые пожарные машины

За рулем новенького пожарного автомобиля водитель 31 пожарно-спасательной части Сергей Чубенко сегодня впервые. Тестирует новую технику и сравнивает с обычным МАЗом, на котором приходится выезжать на вызовы обычно. Одно из основных преимуществ этого авто – больший запас воды, пенообразователя и более мощный насос.

Сергей Чубенко, водитель 31 пожарно-спасательной части

В їзді гарна, м’яке керування, хороші гальма, коробка передач з пониженим числом обертів

В кабине находятся аппараты для защиты органов дыхания в задымленных помещениях – их работы хватает примерно на 40 минут – этого достаточно, чтобы спасти человека, говорит Сергей, а также фонари со встроенной в машине зарядной станцией.

Ліхтарі індивідуальні для всього бойового розрахунку, і ліхтарі групові

Машина полностью укомплектована для всех видов аварийно-спасательных работ. Это и тушение пожаров разных видов сложности, и ликвидация техногенных катастроф, а к тому же еще и возможность хорошо подсветить территорию, если в этом нуждается ситуация, рассказывает начальник 31-й пожарно-спасательной части Сергей Газецкий.

Сергей Газецкий, начальник 31 пожарно-спасательной части

Тут ми бачимо бензопилу Штіль, для того щоб розрізати чи розчищати, тут бетоноріз — назва говорить сама за себе

Все это оборудование существенно поможет в повседневной работе при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ведь эта часть обслуживает не только Слободской район – на тушение пожаров выезжают в соседний, Харьковский, а еще часть специализируется на тушении пожаров в метрополитене.

Эта и еще одна такая же машина, что поедет в Дергачи — ценный подарок харьковским чрезвычайникам в канун нового года от ГСЧС Украины. Такая техника поможет более оперативно реагировать на вызовы, ведь способна заменить три-четыре старых машины.

Начальник главного управления ГСЧС Харьковщины Александр Волобуев говорит, что за последние 5 лет автопарк пожарных существенно обновился. Из ста семи машин, находящихся на боевом дежурстве, три десятка – это современные автомобили.

Александр Волобуев, начальник ГУ ГСЧС в Харьковской области

Коли приїжає пожежна цистерна, і результаті якоїсь поломки вона не може дати воду, то ми не можемо успішно загасити пожежу, врятувати людей — і це негативний резонанс перед населенням. А ці авто, сучасні, дають нам змогу більш впевнено дивитись на нашу роботу і виконувати свої функції

Привлечь к работе новую технику планируют уже завтра.