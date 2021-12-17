«Объект от пожара не защищен»: учения пожарных на Змиевской ТЭС

Слобожанская громада, где проживает больше 17 тысяч человек, осталась без пожарно-спасательной части. До недавнего времени она работала на базе крупнейшей электростанции в Харьковской области. В случае возгорания объекта пожарные могли оперативно потушить возможное пламя, которое могло бы оставить без света сразу три области – Харьковскую, Полтавскую и Сумскую.

Кроме этого, оттуда пожарные выезжали на вызовы пожаров и в посёлок Слобожанское. Тогда спасатели могли доехать буквально за пять минут, чтобы потушить пламя.

Однако ситуация изменилась после того, как пожарную часть закрыли в январе текущего года из-за нехватки средств у громады.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской области

Наразі там даної пожежної частини не існує, вона припинила своє функціонування. Місцева пожежна команда на території селища Слобожанське не створена, і тому у разі виникнення якоїсь пожежі або надзвичайної ситуації, як на підприємстві, так і в інших будівлях і спорудах селища, доводиться залучати пожежно-рятувальні підрозділи з інших населених пунктів

Для того, чтобы понять реальные масштабы проблемы, чрезвычайники решили провести специальные учения. По легенде на Змиевской ТЭС произошла авария. Однако бойцы могут выехать только из подразделений, расположенных от 25 до 60 километров.

Первым пожарным удалось добраться со Змиева, время, потраченное ими на дорогу, составляло тридцать пять минут. Позже к месту прибыли пожарные из Мерефы, Балаклеи, Первомайского, Новой Водолаги и Харькова. Для них дорога уже заняла около часа.

Анатолий Торяник говорит, что в этом поселке раньше возникали серьезные пожары с пострадавшими и погибшими. А по нормам время прибытия подразделений в сельской местности должно составлять не больше 20 минут, в городе — не больше 10.

Анатолий Торяник, заместитель начальника Главного управления ГСЧС

Статистика говорить про те, що у цьому населеному пункті регулярно, часто виникають пожежі, на які направляються пожежні автомобілі. І час прибуття на пожежу через 30 хвилин — це недопустимо великий термін. Такі об’єкти мають обов’язково повинні мати свій пожежно-рятувальний підрозділ. На сьогодні, його, на жаль, немає. Попередньо можемо казати про те, що об’єкт від пожеж незахищений.

По его словам, согласно законодательству, за защитой населения и территорий от пожарной опасности должны следить главы территориальных общин.

В Слобожанском поссовете журналистам в течении дня так и не удалось узнать варианты решения этой проблемы.