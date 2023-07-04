Керівник прокуратури Харківщини привітав поліцейських з професійним святом

Керівник обласної прокуратури привітав харківських поліцейських з Днем Національної поліції України.

Звернувшись до поліцейських Харківщини, Олександр Фільчаков подякував колегам за плідну співпрацю, відданість і вірність українському народу та побажав міцного здоров’я, добра, злагоди, невичерпної життєвої енергії та добробуту.

«Ваша робота стала ще більш небезпечною. Але ви і вдень, і вночі, ризикуючи власним життям, продовжуєте вносити свій вклад у боротьбу з ворогом, стоїте на захисті країни, гідно берете участь у відсічі й стримуванні збройної агресії, захищаєте територіальну цілісність та суверенітет нашої держави, охороняєте життя та спокій наших громадян. Пишаємось вашою стійкістю і продовжуємо далі разом захищати нашу країну від ворога! Вистоїмо та неодмінно переможемо!», – наголосив Олександр Фільчаков.

Виступив й начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко:

«Я щиро дякую всім працівникам поліції, які з перших хвилин війни залишилися на бойовому посту, разом з українськими військовими, нацгвардійцями, теробороною протистояли ворожій навалі, захищали Харківщину від загарбників», – зазначив Володимир Тимошко.

Очільник обласної поліції запевнив, що попри біль і страждання, Україна обов’язково переможе та назавжди вижене російських окупантів з нашої землі.

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