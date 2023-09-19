Харків та Кошице стали містами-партнерами

Харківський міський голова Ігор Терехов та мер міста Кошице (Словаччина) Ярослав Полачек підписали Угоду про встановлення партнерських відносин між містами.

Захід відбувся сьогодні, 19 вересня, в рамках інвестиційного форуму «Kharkiv: Restart», повідомляє пресслужба міськради.

Ярослав Полачек зазначив, що Словацька Республіка підтримує українців під час війни.

Він висловив сподівання, що цей договір укріпить відносини між містами, сприятиме подальшому співробітництву у сферах культури, освіти, торгівлі, економіки та туризму.

Сторони домовилися реалізувати спільні проєкти, підтримувати розширення прямих контактів між представниками міст та громадськими об’єднаннями, проводити спільні інформаційні, спортивні та освітні заходи, розвивати науково-технічне співробітництво між підприємствами та науковими організаціями.

Ігор Терехов подякував міжнародним партнерам за підтримку Харкова та України та наголосив, що розвиток партнерських відносин саме під час повномасштабної війни допоможе відбудові міста та країни.

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