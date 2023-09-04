Харківська поліція встановила матір 3-річної дівчинки, яку знайшли зачиненою в квартирі

Дитину помістили до лікарні. Наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Попередньо встановлено, що дитина три дні просиділа сама в квартирі.

2 вересня до чергової частини відділу поліції № 2 ХРУП № 3 надійшло повідомлення від мешканців будинку по вулиці Холодногірська про те, що сусіди однієї з квартир затоплюють поверхи нижче та не відчиняють двері.

На місці події правоохоронці почули за дверима дитячий плач та за допомогою співробітників ДСНС відчинили квартиру.

У помешканні панував безлад, у квартирі без догляду дорослих знаходилась дівчинка 3 років. Працівники поліції здійснили обхід сусідів, однак встановити особу дитини та її батьків не вдалося. Згідно з актом про знайдену дитину дівчинку помістили до лікарні.

4 вересня правоохоронці встановили матір дитини. Нею виявилась 18-річна мешканка міста Дніпро, яка орендувала вказану квартиру. Жодних документів на доньку вона не має. Попередньо встановлено, що дитина близько трьох днів просиділа сама у помешканні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”