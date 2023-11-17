Кіберполіцейські Харківщини провели обшук у «криптогаманця» шахраїв, які ошукали громадян ЄС на 800 тисяч євро

Члени транснаціонального угруповання викрадали конфіденційні банківські дані іноземців з понад 300 популярних торгівельних інтернет-майданчиків. Завдані збитки становлять майже 800 тисяч євро. Поліцейські провели обшук у власника одного з криптогаманців, які використовувалися для легалізації коштів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Кіберполіції.

За даними правоохоронців, зловмисники з використанням спеціального програмного коду викрадали платіжні дані громадян ЄС з понад 300 комерційних майданчиків. Збиток від протиправної діяльності становить майже 800 тисяч євро, що в еквіваленті перевищує 30 мільйонів гривень.

Оперативники кіберполіції Харківщини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області встановили місцезнаходження 45-річного власника криптогаманця, який, за інформацією правоохоронців Французької Республіки, використовувався для легалізації доходів, отриманих членами угруповання.

На виконання міжнародного запиту поліцейські за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели обшук у мешканця обласного центру. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон.

Французькі правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактами несанкціонованого доступу та перебування в автоматизованих системах обробки даних, несанкціонованого вводу даних в автоматизовану систему обробки даних, несанкціонованого виводу даних з автоматизованої системи обробки даних, несанкціонованого збору даних, які мають особистий характер, участь в зговорі (угрупування злочинців), крадіжка в складі організованої злочинної групи, які передбачені рядом статей Кримінального кодексу Франції.

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