Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Харкову збільшилася до п’яти

Вдень 5 травня окупанти вдарили по Шевченківському району Харкова, є постраждалі та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок ударів по місту кількість постраждалих зросла.

«Збільшується кількість поранених. Наразі їх уже пʼятеро. Ще маємо потрапляння у приватний будинок. Двоє постраждалих», – йдеться в повідомленні.

За даними Харківської ОВА, у п’ятьох постраждалих поранення уламками скла.

«За попередньою інформацію, ворог завдав удар КАБом по центральній частині Харкова», – написав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Підписуйтесь на Telegram-канал “Новини АТН”