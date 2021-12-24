Коронавирус на Харьковщине: за сутки — 192 случая, умерли 13 заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 192 случая заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания за сутки опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 137 из них – жители Харьковского района (125 – города Харькова).

По 15 заболевших – жители Богодуховского и Купянского, 10 – Изюмского, 7 – Красноградского, 6 – Чугуевского, 2 – Лозовского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 241 955 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 244 летальных случая – за минувшие сутки умерли 13 заболевших.

При этом 227 788 заболевших уже выздоровели (+ 856 за сутки), 7 923 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 677 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 259 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 18.