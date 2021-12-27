В Украине за сутки — менее двух тысяч заболевших COVID-19: статистика по областям

В Украине за сутки зафиксировали 1 864 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 26 декабря в Украине зафиксировано 1 864 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 138, медработников – 12)», — говорится в сообщении МОЗ в Фейсбук.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 053 заболевших коронавирусом; летальных исходов — 133; выздоровели — 4 527 человек.

Напомним, днем ранее, 26 декабря обнаружили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3646988 заболевших; выздоровели – 3 432 739 человек; летальных исходов – 94 971.

Как сообщается в Телеграмм-канале Коронавирус_Инфо, количество случаев заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 256;

Винницкая область – 54;

Волынская область – 91;

Днепропетровская область – 55;

Донецкая область – 119;

Житомирская область – 132;

Закарпатская область – 62;

Запорожская область – 59;

Ивано-Франковская область – 67;

Киевская область – 131;

Кировоградская область – 57;

Луганская область – 1;

Львовская область – 56;

Николаевская область – 42;

Одесская область – 83;

Полтавская область – 39;

Ровенская область – 50;

Сумская область – 38;

Тернопольская область – 91;

Харьковская область – 64;

Херсонская область – 24;

Хмельницкая область – 39;

Черкасская область – 135;

Черновицкая область – 47;

Черниговская область – 72.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской области и города Севастополя отсутствуют.

Кроме того, за сутки против COVID-19 в Украине были вакцинированы 29 476 человек. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу – 178.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 14 592 537 человек, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, получили две дозы – 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу – 2 110 человек, ревакцинальную дозу – 793 человека. В общей сложности в стране проведено 28 009 499 прививок.