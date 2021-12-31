Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более двухсот случаев и 17 смертей заболевших

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 236 случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания за сутки опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 161 из них – жители Харьковского района (149 – города Харькова).

21 заболевший – Красноградского, 20 – Чугуевского, 13 – Купянского, 10 – Лозовского, 7 – Изюмского, 4 – Богодуховского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 243 167 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 349 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 17 заболевших.

При этом 230 500 заболевших уже выздоровели (+ 205 за сутки), 6 318 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 14 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 271 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 21.