Коронавирус на Харьковщине: за сутки — более трехсот заболевших и 25 летальных случаев

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 346 случаев заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 195 из них – жители Харьковского района (161 – города Харькова).

56 заболевших – жители Чугуевского, по 25 – Изюмского и Лозовского, 20 – Красноградского, 14 – Купянского, 11 – Богодуховского района.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 240 025 заболевших COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 081 летальных случаев – за минувшие сутки умерли 25 заболевших.

При этом 221 402 заболевших уже выздоровели (+ 1 149 за сутки), 12 542 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 828 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 177 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 23.