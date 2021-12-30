Коронавирус на Харьковщине: за сутки умер 21 заболевший

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 271 случай заболевания коронавирусом.

Такие данные системы мониторинга распространения заболевания за сутки опубликованы на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, 177 из них – жители Харьковского района (167 – города Харькова).

26 заболевших – Чугуевского, 21 – Лозовского, 18 – Изюмского, 17 – Купянского, 7 – Богодуховского, 5 – Красноградского районов.

Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 242 931 заболевшего COVID-19.

За время пандемии в регионе зафиксировали 6 332 летальных случая – за минувшие сутки умер 21 заболевший.

При этом 230 295 заболевших уже выздоровели (+ 280 за сутки), 6 304 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 30 человек.

Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 173 заболевшим, летальных случаев было зафиксировано 19.