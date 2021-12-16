Медики приходят в себя после осенней волны COVID-19 и готовятся к новому штамму «Омикрон»

Новый штамм коронавируса «Омикрон» уже обнаружили более в 50 странах мира. В Украине «Омикрон» пока официально не обнаружили, но судя по ситуации, которая наблюдается в мире, этот штамм менее опасен, хотя и более заразен. По крайней мере, так о нем говорит Светлана Горбунова-Рубан.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Але він дуже контагіозний. Тобто, людина, яка захворіла цієї ковід-інфекцією, вона розповсюджує цей вірус в 4-5 рази інтенсивніше, ніж це була «Дельта» і «Дельта+»

Все образцы, отобранные у больных, свидетельствуют о том, что в Харьковской области, как в целом и по всей стране, сейчас распространяется коронавирус штамма «Дельта». Впрочем, сейчас волна понемногу утихает и сейчас ситуация, говорят чиновники от медицины, вполне стабильна. За сутки в Харькове 144 новых случая заражения. Госпитальная база заполнена примерно на 40 процентов, но об уменьшении количества опорных больниц речи пока не идет. Как и об уменьшении количества пунктов вакцинации в поликлиниках, торговых центрах и рынках. Более того, городские чиновники изучают целесообразность вакцинации людей во время новогодних праздников в парке Горького. Однако окончательное решение пока не принято.

Светлана Горбунова-Рубан, зам. Харьковского городского головы

Коли ми планували, що ми будемо робити на виборчих дільницях, то ми прийняли рішення буквально за 2-3 дні до початку виборів. Це ж ресурс — медичний, тобто ми забираємо людей з поліклінік, з лікарень. Фінансовий ресурс — ми повинні профінансувати роботу в цей день. Тобто, ми розглядаємо таке питання, але подивимось, як ми його реалізуємо

Во время гуляний на новогодних мероприятиях на площади Свободы или в парке Горького присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию ​​и быть в маске. Также с собой желательно иметь документ, подтверждающий вакцинацию от ковида, отрицательный ПЦР-тест или справку о выздоровлении. В случае присутствия на массовых гуляниях — сертификат должен быть обязательно, отмечает директор профильного департамента Максим Хаустов. Такие же правила будут действовать и во время празднования Рождества, в том числе во время богослужений в храмах.

Максим Хаустов, директор Деп. здравоохранения ХОГА

По постанові повинен відповідати керівник. Нести відповідальність за те, що в приміщенні знаходяться люди невакциновані, без сертифіката

Следить за тем соблюдаются ли нормы карантина будут представители полиции. Какое именно количество будет задействовано к этой работе – пока решается.

Сергей Бирбасов, начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Харьк.обл.

Ми напередодні Різдва Христова проведемо зустрічі з представниками церков і нагадаємо про ті вимоги Кабміну, які зараз діють і будемо попереджати про відповідну адміністративну відповідальність

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов организаторы могут понести административную ответственность. Это штраф от 34 до 170 тысяч гривен.