Международный день обезьян в зоопарке

От маленьких карликовых игрунок до настоящих гигантов-горилл, которые весят порой несколько сотен килограмм. В настоящее время количество разновидностей приматов на Земле превышает 4 сотни, каждый из которых поражает своим уникальным видом. Именно обезьянам и посвящен сегодняшний день.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Щорічно 14 грудня багато зоопарків світу долучаються до свята, присвяченого приматам. Саме в цей день у 2000 році з’явився Міжнародний день мавп. На даний момент свято не має офіційного статусу, але завдяки зоологам і працівникам зоопарків усього світу набуло великої популярності.

В харьковском зоопарке причастных к празднику хватает: это и жители экспозиции «Планета обезьян» – орангутаны, японские макаки из экспозиции «Тропа тигра», зеленые мартышки, мармозетки – и бурые капуцины из «Гондваны». Последние интересны тем, что используют свой хвост в качестве страховки, когда лазят по деревьям.

Марина Колесник, зоолог

Наши капуцины тоже так делают. Еще особенность капуцин – они любят натираться душистыми всякими травами. В условиях зоопарка – это у них лук. Они очень любят натираться луком. Любят они орехи. Капуцины – это обезьяны, которые используют, могут использовать орудие труда – камни, чтобы разбить орехи.

По словам Жанны Сусло, данные млекопитающие действительно поражают своим интеллектом. Но умнее всех приматов по мнению ученых все же являются шимпанзе, гориллы и орангутаны.

Жанна Сусло, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Орангутани Жора і Флора просто обожнюють різноманітні завдання і головоломки. Діставати паличкою смаколик зі спеціальної конструкції орангутани можуть довго та при цьому вони напрочуд зосереджені і захоплені. Різноманітні головоломки є у вольєрах японських макак.

Впрочем, эти озорники больше любят лазить стремянками и канатами, а также заниматься грумингом. Это когда животные чистят друг другу шерсть, таким образом налаживая социальные связи в группе. Не менее интересны мармозетки, которых еще называют игрунками – это самые маленькие приматы в мире. Выглядят пушистики, нууу очень мило.

Марина Колесник, зоолог